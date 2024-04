Baltmannsweiler debattiert über Ganztagesschule: Der Rektor wirbt für einen Schulneubau

1 In der Schurwaldgemeinde gibt es zwei in die Jahre gekommene Schulgebäude. Foto: Roberto Bulgrin

Der Rektor Friedemann Warth wirbt für einen Schulneubau in Baltmannsweiler, die gebundene Ganztagesschule und ein Plicht-Kindergartenjahr.











In einem flammenden Plädoyer für das Wohl aller Kinder hat der Rektor Friedemann Warth dem Gemeinderat seine Vision von der Zukunft der Schule in Baltmannsweiler vorgestellt. Der Pädagoge warb für einen Schulneubau und mit Blick auf die Chancengleichheit für ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr für alle. Die Kommune befindet sich mitten in den Überlegungen, wie der ab dem Schuljahr 2026/27 geltende Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung an Grundschulen umgesetzt werden kann.