1 Der Bedarf an guter Kinderbetreuung wächst. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Die Kommune möchte mit ihrem Qualitätsprozess Kindergartenmasterplan gutes Personal in die Schurwaldgemeinde locken.















Baltmannsweiler - Mit zwei seitenhohen Anzeigen im Gemeindeblatt von Baltmannsweiler wirbt die Kommune für eine Tätigkeit in ihren Kinderbetreuungseinrichtungen. Gesucht werden mehrere pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit, denn der Ausbau der Kinderbetreuung steht und fällt mit dem dringend notwendigen Personal – keine leichte Aufgabe in Zeiten des Fachkräftemangels. Die Kommune setzt mit den zusätzlichen Angeboten die Empfehlungen aus dem Kindergartenmasterplan um, der die strukturelle und konzeptionelle Weiterentwicklung der Kinderbetreuung im Ort begleitet.