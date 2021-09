1 Kürzlich haben die Arbeiten für den neuen Recyclinghof begonnen. Foto: /Thomas Krytzner

Der Recyclinghof in Baltmannsweiler zieht um. Beim Salzlager zwischen den beiden Ortsteilen hat der Abfallwirtschaftsbetrieb nun mit den Bauarbeiten begonnen.

Baltmannsweiler - Der Esslinger Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) baut beim Salzlager am Kreisel zwischen Baltmannsweiler und Hohengehren einen neuen Recyclinghof. Vor rund zwei Jahren gab es die ersten Gespräche mit der Schurwaldgemeinde, weil am alten Standort in der Schorndorfer Straße nahe des Edeka-Marktes ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen soll. Vergangene Woche erfolgte der erste Baggerbiss für die neue Abgabestelle.