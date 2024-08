Baltmannsweiler: 700 Oldtimer bei den Schurwald Classics erwartet

1 Ein Teilnehmer bei einem früheren Oldtimertreffen in Baltmannsweiler Foto: S/CC

Die Organisatoren rechnen damit, dass bis zu 5000 Besucher zu dem Event in Baltmannsweiler-Hohengehren kommen werden.











Link kopiert

Am Sonntag, 18. August, dreht das Oldtimertreffen Schurwald Classics in Baltmannsweiler-Hohengehren nach einem Jahr Vorbereitungszeit seine vierte Runde. Der Schurwald Classic Club (SCC), Veranstalter des Treffens, erwartet etwa 700 historische Fahrzeuge, vom Fahrrad über Motorräder und Autos ab den 1920er-Jahren bis zu alten Traktoren und Kleinlastern. „Der SCC ist mit 34 Mitgliedern der kleinste Verein in Baltmannsweiler und der Verein mit der größten Ein-Tages-Veranstaltung auf dem Schurwald“, sagt Michael Anderka vom SCC.