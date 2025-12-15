Baltmannsweiler: 61-jährige Autofahrerin kommt von Spur ab – drei Autos beschädigt

1 Am Sonntagmittag ist die Polizei zu einem Unfall in Baltmannsweiler gerufen worden. Foto: Stefan Puchner/dpa

In der Esslinger Straße in Baltmannsweiler ist eine 61-jährige Autofahrerin von der Fahrspur abgekommen und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite verunglückt.











Eine 61-jährige Frau hat sich am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Esslinger Straße in Baltmannsweiler leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, kam die Skoda-Fahrerin nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrspur ab und prallte am gegenüberliegenden Fahrbahnrand auf einen parkenden Ford Kuga.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf einen ebenfalls parkenden Fiat Ducato aufgeschoben. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Sowohl der Skoda als auch der Kuga mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 20 000 Euro geschätzt. com