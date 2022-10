Weltcup-Auftakt Skirennfahrer im "Krisenmodus": Energiedesaster oder Panik?

Kein Plan B! Am Samstag starten die Skirennfahrer in Sölden in ihren nächsten ungewissen Winter. Flutlicht und Kunstschnee müssen auch in der Energiekrise her. Die Prognosen sind düster.