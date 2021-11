Ballett in Corona-Zeiten in Neuhausen

1 Glücklich ist die Ballettlehrerin Birgit Kaiser-Mager, dass ihr Unterricht wieder stattfinden darf – wenn auch mit Auflagen. Foto: Ines Rudel

Auch in Zeiten des Lockdowns hat Ballettlehrerin Birgit Kaiser-Mager den Unterricht möglich gemacht – zumindest online. Nun bringt sie das Training auf Abstand in Gang.















Link kopiert

Neuhausen - Mit einer Stange, an der eine kleine Blüte hängt, hat Birgit Kaiser-Mager in der ersten Zeit nach dem Corona-Lockdown den Ballettunterricht geleitet. „So habe ich den Kindern spielerisch vermittelt, dass wir in diesen Zeiten Abstand halten müssen.“ Denn sonst falle es den Mädchen schwer, zu verstehen, dass die Lehrerin bei den Stunden in der Musikschule Neuhausen Abstand hält. Derzeit sei es eine Gratwanderung, die Kinder zu trainieren, sagt die erfahrene Pädagogin. „Aber es ist so wichtig, dass die Kinder dran bleiben.“ Die lange Zwangspause hat sie mit Online-Stunden überbrückt.