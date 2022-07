1 Rasen statt Parkett: Ballettfans bestaunen Ballettstar Friedemann Vogel in Mayerling. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ballett unter strahlend blauem Himmel: diese Aussicht lockte am Samstagabend und am Sonntagvormittag Ballettfans in großer Zahl in den Oberen Schlossgarten. Nach der Coronapause fand das kostenlose Public Viewing am Wochenende erstmals wieder statt. „Ich bin so happy“, sagte Ballettintendant Tamas Detrich am Samstag zur Begrüßung im Opernhaus, ehe er sich unter die vielen Hundert Zuschauer im oberen Schlossgarten mischte, die dort, mit Picknickdecken ausgestattet, auf einer Großleinwand das Handlungsballett Mayerling und die darin auftretenden Stars wie Friedemann Vogel, Elisa Badenes oder Miriam Kacerova genossen. Zuvor machte Detrich im Stile eines Zaungastes fröhlich Fotos über die Absperrung hinweg – auch der Intendant hat das durch Porsche geförderte Ballett im Park offensichtlich vermisst. Und die Freude setzte sich fort: Am Sonntagvormittag präsentierten an gleicher Stelle junge Talent der John-Cranko-Schule ihr Können.