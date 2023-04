Balkonkraftwerke in Ostfildern heiß begehrt

Mit diesem Ansturm hatte die Stadt Ostfildern nicht gerechnet. Wenige Tage, nachdem das Förderprogramm für Solar-Module auf dem Balkon am 1. April gestartet war, hatten die Interessenten die Fördersumme ausgeschöpft. Am 4. April wurde das Programm gestoppt, doch die Warteliste war da schon lang. Die 10 000 Euro im Fördertopf reichten gerade mal für 41 Solarmodule, die mit jeweils 250 Euro bezuschusst werden. Die 86 Anträge, die bereits eingegangen sind, will die Stadt dennoch unterstützen. Dazu werden weitere 20 000 Euro aus dem Etat für den Klimaschutz bereitgestellt.