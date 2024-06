Balkonbrand in Esslingen-Berkheim: Sechs Hochhausbewohner ziehen sich Rauchvergiftung zu

1 Die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt, eine Wohnung ist nicht bewohnbar. Foto: SDMG/Kohls

Am Dienstagvormittag ist aus noch unbekannten Gründen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Esslinger Stadtteil Berkheim ein Brand ausgebrochen. Sechs Menschen werden leicht verletzt, der Schaden am Gebäude ist immens.











Ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Dienstagvormittag im Esslinger Stadtteil Berkheim einen Großeinsatz ausgelöst – die Straße zum Freibad musste deshalb für einige Zeit voll gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr mit 22 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an, der Rettungsdienst eilte mit mehreren Fahrzeugen an den Brandort. Die Mitarbeiter der Ortsgruppe versorgten ambulant sechs Bewohner des Hochhauses, weil sie eine leichte Rauchvergiftung erlitten hatten. Ein Transport in eine Klinik war nicht notwendig.

Brandursache unklar

Den Angaben zufolge hatten Bewohner des achtstöckigen Gebäudes gegen 10 Uhr gemeldet, dass es auf dem Balkon im vierten Obergeschoss brennt. Durch das Feuer wurden neben dem betroffenen Balkon und der angrenzenden Küche auch zwei sich darüber befindliche Balkone und die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden lässt sich laut der Polizei noch nicht abschätzen, dürfte jedoch über 100 000 Euro betragen. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist unklar. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen.