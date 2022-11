1 Die Wernauerinnen Maren Schrägle (von links), Luisa Hermsen, Clarissa Adolf, Lena Bäßler, Leonie Fortanier, Fabiana Schwert und Jessica Roosz haben den Aufstieg geschafft. Foto: privat.

Erstmals gelingt den Turnerinnen des TSV Wernau der Schritt in die Regionalliga. Beim Relegationsturnier in Hamburg landet das Team auf dem zweiten Platz.















Ob es zum Aufstieg gereicht hat, wussten die Turnerinnen des TSV Wernau vor der Siegerehrung nicht. Von hinten nach vorne wurden die Ergebnisse des Relegationsturniers in Hamburg verlesen. Wer würde den Schritt in die Regionalliga schaffen? Für wen würde der Aufstiegstraum platzen? Als die Wernauerinnen auf dem dritten Platz noch immer nicht genannt worden waren, brachen sie in Freudentränen aus. Denn damit war klar: Clarissa Adolf, Lena Bäßler, Leonie Fortanier, Luisa Hermsen, Jessica Roosz, Maren Schrägle und Fabiana Schwert haben es geschafft. Als erstes Team des TSV Wernau steigen die Athletinnen in die deutsche Turnliga auf.