Kreis Esslingen Esslinger Gemeinderat will mehr öffentliche Debatten

In Esslingen soll es künftig Standard sein, dass auch die Vorberatungen von Themen in den Ausschüssen des Gemeinderats öffentlich sind. Damit will die Stadt für mehr Transparenz sorgen. In anderen Kommunen im Landkreis debattiert man lieber erst einmal hinter verschlossener Tür.