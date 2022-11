1 Autoren im Dialog: Markus Orths und Stefan Hornbach bei der Lesart. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Diagnose Krebs spielerisch umgehen. Das Experiment wagt der Esslinger Bahnwärter-Stipendiat Stefan Hornbach im Roman „Den Hund überleben“ bei der Lesart.















Einen humorvollen Umgang mit dem Tod wagt der Bahnwärter-Stipendiat Stefan Hornbach in seinem Roman „Den Hund überleben“. Den schweren Weg eines jungen Mannes, mit der Diagnose klar zu kommen, zeichnet der 36-Jährige in Alltagsszenen. Mal erzählt er leicht. Dann hat der Roman Tiefgang. Sein Ich-Erzähler lernt, mit der Krankheit zu leben. Spielerisch geht der Autor mit den Themen Liebe und Tod um. Den Abend moderierte sein Autorenkollege Markus Orths, der ihn als Juror für das diesjährige Bahnwärter-Stipendium der Stadt Esslingen ausgewählt hat.

„Das Alleinsein lernen“

Seit Sommer lebt und arbeitet Hornbach in der Esslinger Hochwacht. Alexa Heyder, die das Kulturamt der Stadt Esslingen leitet, führte in den gut besuchten Abend ein. Die Lesart wird von der Stadtbücherei und der Esslinger Zeitung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen veranstaltet und dem Bundesprogramm Neustart Kultur veranstaltet. In seiner Laudatio würdigte Orths die literarische Qualität des Textes, der den Weg des krebskranken jungen Mannes stark nachvollziehe. „Der Protagonist lernt das Alleinsein“, sagte Orths, „denn im Tod sind wir alle allein.“ Trotz der vielen liebenden Menschen, die ihn umgeben, gehe dieser Sebastian seinen eigenen Weg. Die Gabe des Bahnwärter-Stipendiaten, der am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und seinen Roman vollendet hat, das dunkle Thema leicht aufzugreifen, fasziniert den Laudator.

Zunächst las Hornbach, der an der Ludwigsburger Akademie für Darstellende Kunst Schauspiel studiert hat, aus seinem Text. Der Roman „Den Hund überleben“ ist im Carl Hanser Verlag erschienen. Für das Romandebüt erhielt er den Jürgen-Ponto-Förderpreis. Die Geschichte des Studenten Sebastian beginnt mit einem Urlaub in Paris. Doch schon in den leichten Reisebericht mischen sich Schmerz und Angst. Da zeigt sich die Gabe des Schriftstellers, emotionale Tiefenschichten zu erfassen. Die Lebendigkeit und Strahlkraft seiner Figuren mag damit zu tun haben, dass er als Schauspieler auf der Bühne immer wieder neue Rollenstudien entwickelt. Auf der Bühne zu stehen und zu spielen, das sei immer sein Traum gewesen.

„Tumor“ reimt sich auf „Humor“

Bereits während des Studiums in Ludwigsburg aber fing er an, eigene Texte zu schreiben. Auch im Stück „Über meine Leiche“ ging es schon um die Themen Krebskrankheit und Tod. Auf der Theaterbühne setze er sich sehr viel härter und schärfer mit dem Thema auseinander, bemerkte Orths in dem Gespräch. Der Umgang mit dem Tod habe ihn immer interessiert, sagte Hornbach. Das Thema und die Charaktere im Roman weiterzuentwickeln, das fand er spannend. Dennoch wohnt auch seinem Drama Leichtigkeit inne. Lustvoll reimt er da etwa die Diagnose „Tumor“ auf „Humor“.

Spannende Arbeitsweise

In dem lebendigen Gespräch der beiden Schriftsteller war deutlich zu spüren, dass sich Markus Orths und Stefan Hornbach bestens verstehen. Mit seinen Fragen gelang es dem Moderator, die spannende Arbeitsweise des 36-jährigen Kollegen zu ergründen. Bewundernd blickte der Bahnwärter-Stipendiat auf das umfangreiche Gesamtwerk von Markus Orths, der sich bei der diesjährigen Lesart auch als Kinderbuchautor vorstellte. „Ich werde wohl wieder vier Jahre bis zum nächsten Roman brauchen“, sagte Hornbach lachend. Was er denn da plane, wollte der Moderator von ihm wissen. Das genaue Thema ließ er sich allerdings nicht entlocken. „Bei der Arbeit am aktuellen Roman ist eine Figur immer weiter in den Hintergrund getreten, bis ich sie ganz gestrichen habe.“ Nun wolle er sich in einem eigenen Werk mit ihr beschäftigen. Stefan Hornbach ist keiner, der seine Charaktere einfach fallen lässt. Themen und Menschen weiter zu denken, das reizt ihn.