Bahnverkehr in Stuttgart: Zur Sicherheit – Haltestelle Neckarpark bei VfB-Heimspielen gesperrt

1 Zu den kommenden Heimspielen müssen die Fans, die mit er S-Bahn anreisen, den Bahnhof Bad Cannstatt nutzen. Foto: Pressefoto Baumann

Bis Mitte Oktober finden Gleisarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Bad Cannstatt und Esslingen statt. Der Fahrplan der S 1, S 2 und S 3 wird ausgedünnt – außer während des Volksfests.











Nach der Sperrung ist vor der Sperrung – das wissen die leidgeprüften Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart. Denn nach der sechswöchigen Pause auf der Stammstrecke der S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen gehen die Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) weiter. Und zwar bis Mitte Oktober zwischen Bad Cannstatt und Esslingen. Der Takt der Linien S 1, S 2 und S 3 wird ausgedünnt. Betroffen sind auch VfB-Fans.