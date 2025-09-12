Bahnverkehr in Stuttgart: Zur Sicherheit – Haltestelle Neckarpark bei VfB-Heimspielen gesperrt
1
Zu den kommenden Heimspielen müssen die Fans, die mit er S-Bahn anreisen, den Bahnhof Bad Cannstatt nutzen. Foto: Pressefoto Baumann

Bis Mitte Oktober finden Gleisarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Bad Cannstatt und Esslingen statt. Der Fahrplan der S 1, S 2 und S 3 wird ausgedünnt – außer während des Volksfests.

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung – das wissen die leidgeprüften Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart. Denn nach der sechswöchigen Pause auf der Stammstrecke der S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen gehen die Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) weiter. Und zwar bis Mitte Oktober zwischen Bad Cannstatt und Esslingen. Der Takt der Linien S 1, S 2 und S 3 wird ausgedünnt. Betroffen sind auch VfB-Fans.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.