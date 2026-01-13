Bahnverkehr in Stuttgart: Die pünktlichsten Fernzüge fahren über Stuttgart – der unpünktlichste aber auch

Die pünktlichsten Fernzüge fahren über Stuttgart – der unpünktlichste aber auch

1 Die pünktlichsten Fernverkehrszüge 2025 machten am Stuttgarter Hauptbahnhof Halt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Stuttgart ist in einem Pünktlichkeitsranking der Fernzüge 2025 auffällig präsent: Drei der pünktlichsten Verbindungen führen über den Hauptbahnhof. Es gibt aber auch Negativbeispiele.











Die Deutsche Bahn kämpft mit einer miserablen Pünktlichkeit ihrer Fernverkehrszüge. Im Dezember lag diese gerade einmal bei 61 Prozent. Das auf Bahnthemen spezialiserte Online-Portal „Bahnblick“ hat sich die Daten nochmals näher angesehen. Herausgekommen ist eine Rangfolge der pünktlichsten und unpünktlichsten nationalen und internationalen Fernverkehrszüge im Jahr 2025. Stuttgart taucht in diesem Ranking gleich an mehreren Stellen prominent auf.