Bahnverkehr in Stuttgart: Die pünktlichsten Fernzüge fahren über Stuttgart – der unpünktlichste aber auch
1
Die pünktlichsten Fernverkehrszüge 2025 machten am Stuttgarter Hauptbahnhof Halt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Stuttgart ist in einem Pünktlichkeitsranking der Fernzüge 2025 auffällig präsent: Drei der pünktlichsten Verbindungen führen über den Hauptbahnhof. Es gibt aber auch Negativbeispiele.

Die Deutsche Bahn kämpft mit einer miserablen Pünktlichkeit ihrer Fernverkehrszüge. Im Dezember lag diese gerade einmal bei 61 Prozent. Das auf Bahnthemen spezialiserte Online-Portal „Bahnblick“ hat sich die Daten nochmals näher angesehen. Herausgekommen ist eine Rangfolge der pünktlichsten und unpünktlichsten nationalen und internationalen Fernverkehrszüge im Jahr 2025. Stuttgart taucht in diesem Ranking gleich an mehreren Stellen prominent auf.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.