Bahnverkehr im Kreis Esslingen: Zugverkehr: Fahrplanänderungen zwischen Kirchheim und Plochingen

1 Wegen Instandhaltungsmaßnahmen kommt es im Kreis Esslingen zu Fahrplanabweichungen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Wegen Instandhaltungsmaßnahmen entfallen in der Nacht zum Montag, 26. Mai, Züge zwischen Kirchheim und Plochingen. Ersatzbusse sollen bereitstehen.











Wegen Instandhaltungsmaßnahmen kommt es im Bahnverkehr in der Nacht zum Montag, 26. Mai, zwischen Kirchheim und Plochingen zu Fahrplanänderungen. Nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) entfallen ab 21.20 Uhr am Sonntag, 25. Mai, bis kurz nach Mitternacht am Montag alle Züge von Kirchheim nach Plochingen. Stattdessen fahren Ersatzbusse während dieser Zeit nach Plochingen.

Zwischen 20.55 Uhr am Samstag und 1.25 Uhr am Sonntag entfallen auch alle Züge von Plochingen nach Kirchheim. Auch hier fahren währenddessen Ersatzbusse nach Kirchheim.