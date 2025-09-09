Bahnverkehr im Kreis Esslingen: S-Bahn-Linie S1 fährt bis Mitte Oktober nur im 30-Minuten-Takt

1 Die S-Bahn der Linie S 1 fährt ab Plochingen nur im Halbstundentakt. Foto: imagoArnulf Hettrich

Auch in den nächsten Wochen müssen sich Fahrgäste im Kreis Esslingen auf Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten fahren weniger Züge von und nach Kirchheim.











Schlechte Nachrichten für Berufspendler im Kreis Esslingen: Die Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart sind zwar beendet, dennoch bleibt der Takt der Linie S 1 zwischen Kirchheim und Herrenberg ausgedünnt. Und zwar bis Mitte Oktober. Grund sind weitere Bauarbeiten im S-Bahn-Netz, teilt die Deutsche Bahn (DB) mit.

Derzeit kommt es den Angaben zufolge zu Fahrplanabweichungen, weil in Stuttgart-Vaihingen und Ludwigsburg gearbeitet wird. Ab Samstag, 13. September, stehen dann Gleisbauarbeiten im Neckartal an. Bis zum 17. Oktober werden laut der DB zwischen Esslingen und Bad Cannstatt die Ferngleise erneuert. Dadurch stehen nur noch zwei Gleise zur Verfügung, was die Kapazität auf dieser Strecke deutlich einschränkt.

Die S 1 fährt aus diesem Grund zwischen Kirchheim/Teck und Stuttgart-Vaihingen nur im Halbstundentakt. Zwischen Vaihingen und Herrenberg indes wird sie montags bis freitags von 6 bis 20.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 20.30 Uhr durch weitere Fahrten im 15-Minuten-Takt ergänzt.

Rechtzeitig über Fahrplan informieren

Die Bahn bittet Fahrgäste, die Abweichungen vom Fahrplan zu berücksichtigen und sich rechtzeitig über die Reiseverbindung zu informieren. Ob und welche Auswirkungen die Gleisbauarbeiten in Bad Cannstatt auf den Regionalverkehr haben werden, steht noch nicht fest.