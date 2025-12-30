Bahnverkehr im Kreis Esslingen: Bahnstrecke zwischen Wendlingen und Oberlenningen gesperrt

1 Wegen einer Störung auf der Strecke wurde der Verkehr der Teckbahn in der Nacht auf Dienstag eingestellt. Foto: Ines Rudel

Die gesamte Nacht von Montag auf Dienstag sowie am Dienstagmorgen war die Bahnstrecke zwischen Wendlingen und Kirchheim sowie zwischen Kirchheim und Oberlenningen voll gesperrt. Zwischen etwa 21 Uhr am Montagabend und kurz vor 11 Uhr am Dienstagmorgen verkehrten daher weder die S1 zwischen Wendlingen und Kirchheim noch die Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen. Für die ausgefallenen Verbindungen wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Störung an Schmieranlage legt Bahnverkehr lahm

Grund für die Streckensperrung war nach Auskunft einer Bahnsprecherin eine Störung an einer Schmieranlage auf der Strecke. Der Einsatz von Schmiermitteln auf der Schiene sei sehr wichtig, damit die Bahnen reibungslos fahren könnten. Weil dies nicht mehr gewährleistet gewesen sei, habe man die Strecke sicherheitshalber voll gesperrt und die Anlage repariert. Seit etwa 11 Uhr am Dienstagvormittag sei die Bahnstrecke wieder freigegeben. Der Verkehr laufe seither langsam wieder an, es könne aber vorerst noch zu Verzögerungen kommen.