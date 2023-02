1 Der Güterzug steht auch am Morgen nach dem Unfall weiterhin auf den Gleisen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Schrecklicher Unfall in Recklinghausen: Zwei Kinder werden von einem Güterzug erfasst, eines überlebt nicht. Der tote Junge soll bald obduziert werden.















Der zehn Jahre alte Junge, der in Recklinghausen von einem Güterzug erfasst wurde und starb, soll voraussichtlich am Montag obduziert werden. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag in der Nähe des Unglücksorts mit.

Der Zehnjährige und ein neun Jahre alter Junge waren am Donnerstagabend von einem Güterzug erfasst worden. Das jüngere Kind wurde schwer verletzt und noch in der Nacht operiert. Der Sprecher machte zu den Kindern und ihren Familien keine weiteren Angaben. Zu einer möglichen Trauerfeier oder zur Beerdigung könne man sich ebenfalls noch nicht äußern.