Die Deutsche Bahn setzt während der baustellenbedingten Streckensperrung zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ab dem 12. Mai für insgesamt 77 Tage vor allem auf den Einsatz von 80 Gelenkbussen im Schienenersatzverkehr, um die 60 000 Pendler am Tag – bis zu 5000 in der Spitzenstunde – bedienen zu können. So soll der zu erwartende Ansturm bewältigt werden. Die Fahrzeuge sind auf verschiedenen Routen unterwegs, um eine endlose Schlange an Gelenkbussen zu verhindern. Durch den engen Takt von fünf Minuten auf allen Linien sind dennoch vor allem zu den Hauptverkehrszeiten auf zahlreichen Straßen massive Auswirkungen zu erwarten – es droht ein Verkehrschaos. Wir geben einen Überblick.

Über die Nürnberger Straße

Eine Regio-Busline stellt den Ersatz für die Fahrgäste dar, die nach Fellbach oder in die Nürnberger Straße wollen. Die Fahrzeuge verkehren vom Bahnhof Waiblingen über die Landesstraße 1193 und die Ringstraße zum Haltepunkt am Bahnhof Fellbach. Im Anschluss geht es über die Esslinger, Stuttgarter und Nürnberger Straße zur Station an der gleichnamigen S-Bahn-Haltestelle. Der letzte Abschnitt führt über die Waiblinger und Daimlerstraße, durch die frequentierten Kreisverkehre am Carré Bad Cannstatt zur Ersatz-Endhaltestelle in der Kegelenstraße auf der Rückseite des Bahnhofs Bad Cannstatt. Diese fungiert immer von Montag bis Freitag sowie am 13. und 14. Mai als Anlaufstelle. An den Wochenenden halten die Ersatzbusse am Cannstatter Wilhelmsplatz.

Die Rückfahrt erfolgt nach der Ausfahrt über die Mercedesstraße auf dem gleichen Weg. Allerdings weicht die Route ab dem Bahnhof Fellbach vom Hinweg ab und verläuft über den Ortskern von Schmiden, die Remstal- sowie Schmidener Straße wieder bis nach Waiblingen zurück.

Im 5-Minuten-Takt durch den Kappelbergtunnel

Für alle Pendler mit Ziel in Bad Cannstatt gibt es zudem eine Expressbuslinie ohne Halt. Diese führt von Waiblingen über die Westtangente an der Anschlussstelle Waiblingen Süd auf die B 14 und durch den Kappelbergtunnel. Über die Benz- und Mercedsstraße erfolgt schließlich die Einfahrt über die Elwertstraße zur Endhaltestelle in der Kegelenstraße.

Die Rückfahrt erfolgt auf dem gleichen Weg.

Durch den Wagenburgtunnel und den Stuttgarter Osten

Um den Fahrgästen einen Umstieg am Bahnhof Bad Cannstatt zu ersparen, bietet die Deutsche Bahn auch noch eine dritte Variante an: Eine Direktverbindung zwischen Waiblingen und dem Hauptbahnhof Stuttgart. Auch diese führt über die Waiblinger Westtangente und über die B 14 sowie durch den Kappelbergtunnel. Mit der zweiten Expressbuslinie fährt also im Schnitt alle zweieinhalb Minuten ein Gelenkbus. Erst am Anschluss der B 10 trennen sich die Wege. Die Stuttgarter Variante führt über den Leuzetunnel und über die Wolfram- sowie Heilbronner Straße zum Endhaltepunkt oberhalb des Arnulf-Klett-Platzes.

Der Rückweg ist hingegen via Wagenburgtunnel über den Stuttgarter Osten vorgesehen. Über die Wagenburg- und Talstraße soll die Auffahrt am Gaskessel auf die B 10 und B 14 in Richtung Kappelbergtunnel führen, bevor wieder über die Westtangente der Bahnhof Waiblingen erreicht wird.

Extralinie für den Sommerrain

Da die S-Bahn-Station Sommerrain von den Gelenkbussen nicht angefahren werden kann, wird ein zusätzlicher Pendelbus zur Nürnberger Straße eingerichtet. Diese Kleinbusse verkehren – allerdings nur im 10-Minuten-Takt – im Ringverkehr über die Sommerrain-, Schmidener, Gnesener, Nürnberger, Höhen- sowie Gotthilf-Bayh-Straße.

Stadtbahn fährt doppelt so oft

Da auch enorme Pendlerströme an der Endhaltestelle der U 1 an der Fellbacher Lutherkirche erwartet werden, reagiert die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mit einem zusätzlichen Angebot. Die U 1 in Richtung Vogelsang wird durch die neu geschaffene U 21 ergänzt. Beide Linien fahren von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr alle fünf Minuten im Wechsel.