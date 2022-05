1 Neun Euro fürs Ticket – nur ICE und IC sind ausgeschlossen. Foto: imago images/Aviation-Stock/Markus Mainka

Ab Juni kann man für drei Monate günstig mit der Bahn unterwegs sein. Das Ticket gilt für den Nah- und Regionalverkehr. Mit ihm lassen sich in der Ferienzeit viele besonders schöne Zugstrecken entdecken.















Link kopiert

Das Neun-Euro-Ticket kommt. Noch sind Fragen offen, doch ab dem 1. Juni soll es erhältlich sein. Drei Monate lang gibt es den preiswerten Fahrschein für Bus und Bahn und er gilt bundesweit. Wer also in Frankfurt sein Ticket kauft, kann auch in Regionalbahnen in Bayern oder Niedersachsen fahren. Nur ICE und IC sind ausgeschlossen. Und so geht Urlaub mit dem Billigticket: