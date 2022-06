9-Euro-Ticket in Baden-Württemberg Regionalzüge zu touristischen Zielen sehr stark nachgefragt

Am ersten Wochenende seit der Einführung des 9-Euro-Tickets sind die Züge in Baden-Württemberg vor allem mit touristischen Zielen stark gefragt. In Stuttgart mussten einige Fahrgäste einen Zug wegen Überfüllung verlassen.