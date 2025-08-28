Bahnkunden verärgert: Warum der Fahrkartenverkauf im Nürtinger Bahnhof erschwert wird

1 Im Nürtinger Bahnhof ist der Fahrkartenkauf am Schalter vorübergehend bald nicht mehr möglich. Foto: Horst Rudel

In Nürtingen (Kreis Esslingen) können Bahnkunden bis November keine Fahrkarten mehr im DB-Reisezentrum kaufen.











Link kopiert

Künftig können Bahnreisende in Nürtingen bis auf weiteres Fahrkarten nicht mehr am Schalter kaufen. Alternativ stehen Automaten und der Onlinekauf zur Verfügung. Der Fahrkartenverkauf im DB-Reisezentrum ruht nach Angaben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg im Nürtinger Bahnhof in der Zeit vom 20. September bis voraussichtlich 3. November.

Anlass dafür ist der geplante Umbau des bisherigen DB-Reisezentrums im Bahnhofsgebäude. Diese Mobilitätszentrale soll im Herbst in ein so genanntes bwegt-Fahrgastcenter umgewandelt werden, da der Fahrkartenverkauf für den Zugverkehr im Südosten Baden-Württembergs künftig flächendeckend aus einer Hand erfolgen soll.

Der Verkauf von Bahn-Fahrkarten in Nürtingen wird zeitweise erschwert

Für die Umsetzung der Mobilitätsmarke „bwegt“ des Verkehrsministeriums im Land ist künftig der Vertriebsdienstleister Transdev aus Leipzig verantwortlich, der die Beratungs- und Verkaufsstellen einheitlich im bwegt-Design betreiben soll. Dazu zählen bwegt-Fahrgastcenter, die Video-Fahrgastcenter und die Agenturen. Das Unternehmen Transdev ist nach eigenen Angaben mit 280 Beschäftigten der größte private deutsche Mobilitätsanbieter.

Während der Umbauzeit schließt in Nürtingen auch das Video-Fahrgastcenter mit dem letzten Verkaufstag des DB-Reisezentrums am 19. September. Die Termine für die Wiedereröffnungen stünden noch nicht fest, heißt es in der Mitteilung. In dem Video-Fahrgastcenter erhalten Kundinnen und Kunden professionelle Unterstützung per Video bei der Fahrplanauskunft und beim Ticket-Kauf.

Für Fragen zum Deutschland-Ticket und zu Verbundfahrausweisen könnten sich Fahrgäste an die örtlichen Verkehrsverbünde wie den VVS wenden, heißt es weiter, sie böten häufig eigene Verkaufsstellen und Ticket-Apps an. Darüber hinaus ist die telefonische Servicenummer der Deutschen Bahn (030 2970) weiterhin erreichbar.

Zwischen Nürtingen und Tübingen gibt es künftig neue Automaten

Durchgängig können Fahrgäste ihre Tickets in der App DB-Navigator sowie online kaufen. Für den Nah- und Regionalverkehr können Fahrkarten über die landeseigene bwegt-App mit dem digitalen CiCoBW-System (Check-In-Check-Out Baden-Württemberg) gebucht werden.

In Tübingen gibt es schon die neuen Fahrkartenautomaten. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Außerdem sollen neue bwegt-Fahrausweisautomaten an mehreren Strecken schrittweise ab November 2025 eingeführt werden, dazu zählt laut Verkehrsministerium auch die Bahnstrecke Nürtingen-Tübingen.