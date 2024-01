Bahnhofsvorplatz Esslingen: Polizei meldet Massenstreiterei

1 Auf dem Bahnhofsvorplatz in Esslingen sollen bis zu 20 Personen miteinander in Streit geraten sein. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Von einem Vorfall auf dem Bahnhofsvorplatz in Esslingen berichtet die Polizei. Mehrere Personen sollen am Mittwochabend miteinander in Streit geraten sein. Dabei soll es kurz nach 20 Uhr zwischen 15 bis 20 Menschen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe einer der Beteiligten versucht, andere mit einer Kette anzugreifen. Beim Eintreffen der Polizei nahmen die Kontrahenten Reißaus. Bei der anschließenden Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert und drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 19 Jahren in der Martinstraße vorläufig festgenommen. Sie hatten sich hinter einem Auto versteckt. Ein 15-Jähriger, der vor den Beamten geflüchtet war, wurde unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Bisher gibt es keine Hinweise auf Verletzte.