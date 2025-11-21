Bahnhofstraße in Esslingen: 24-Jähriger masturbiert in Bank – Polizei schreitet ein

Ein 24-Jähriger hat am Donnerstag mehrere Personen in Esslingen belästigt, indem er in der Öffentlichkeit onanierte.
Ein 24-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Esslingen für Aufregung gesorgt. Der Mann befriedigte sich dort sichtbar für mehrere Besucher, berichtet die Polizei.
Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 17.50 Uhr. Die Beamten trafen den 24-Jährigen später am Bahnhofsvorplatz an. Die Polizisten nahmen seine Personalien auf, den Mann erwartet nun eine Anzeige.