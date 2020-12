1 Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

Am Dienstagmorgen haben sich zwei Männer in der Esslinger Innenstadt geprügelt. Die beiden sind sich zufällig begegnet, der Streit eskalierte.

Esslingen - Zwei Männer sind am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße in Esslingen in einen handfesten Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, kennen sich die 32 und 40 Jahre alten Männer. Gegen neun Uhr trafen sie zufällig in der Stadtmitte aufeinander. Es kam zum Streit, bei dem die beiden Männer handgreiflich wurden und sich gegenseitig schlugen und traten. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Ursache und zum Tathergang aufgenommen.