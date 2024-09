Bahnhof Wendlingen: Zwei Männer verletzen sich in Zug gegenseitig

1 Die Polizei traf die 26 und 29 Jahre alten Männer noch am Bahnhof an. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann

In einem Zug am Bahnhof in Wendlingen geraten am Donnerstagnachmittag zwei Männer in Streit. Kurz darauf schlagen sie mit Fäusten aufeinander ein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.











Zwei Männer haben sich am Donnerstag in einem Zug am Wendlinger Bahnhof gegenseitig verletzt. Zuvor seien sie aus unklaren Gründen in Streit geraten, berichtet die Polizei.

Die beiden 26 und 29 Jahre alten Männer gerieten gegen 17.25 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge soll der 29-Jährige dem jüngeren Mann einen Kopfstoß versetzt haben, woraufhin beide Männer aufeinander einschlugen. Die alarmierte Bundespolizei konnte beide noch am Bahnhof antreffen und ermittelt nun wegen Körperverletzung.