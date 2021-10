1 Der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart Thomas S. Bopp (links) und Plochingens Bürgermeister Frank Buß haben das neue Angebot getestet. Foto: Philipp Braitinger

Direkten Kontakt zu einem Berater der Deutschen Bahn bekommt man am Bahnhof Plochingen in einem neu eingerichteten Video-Reisezentrum.















Plochingen - Nach und nach wird umgestellt. Neben der gewohnten Beratung gibt es im Reisezentrum am Plochinger Bahnhof nun auch ein Video-Reisezentrum. Es ist das 18. Angebot dieser Art in der Region. In einem Raum, der mit Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher sowie einem modifizierten Fahrkartenautomaten ausgestattet ist, können Kunden nun rund um die Uhr direkten Kontakt zu einem DB-Berater in der Zentrale in Ludwigsburg aufnehmen. Jetzt wurde das neue Angebot offiziell eröffnet.