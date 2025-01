Bahnhof in Wernau: Feuerwehr befreit Kinder aus Aufzug

1 Die Feuerwehr befreite die Kinder mit drei Einsatzkräften. (Symbolfoto) Foto: Murat/Marijan Murat

Am Freitagmittag sind in Wernau (Kreis Esslingen) am Bahnhof drei Kinder in einem Aufzug steckengeblieben. Vermutlich war ein technischer Defekt der Auslöser.











In Wernau (Kreis Esslingen) mussten die Rettungskräfte am Freitagmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Am Bahnhof waren drei Kinder in einem Fahrstuhl eingeschlossen worden, berichtet die Polizei.

Nach dem Notruf der Kinder kurz nach zwölf Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus und konnten die Kinder innerhalb weniger Minuten befreien. Vermutlich löste ein technischer Defekt am Aufzug das Problem aus.