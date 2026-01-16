Bahnhof in Nürtingen: 39-Jähriger bei Streit mit Unbekannten verletzt – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei erteilte dem Geschädigten einen Platzverweis, die Suche nach den Tätern läuft noch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei Handgreiflichkeiten am Bahnhof Nürtingen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Donnerstag ein 39-Jähriger verletzt worden. Der Polizei gegenüber zeigte er sich aggressiv.











Link kopiert

Am Donnerstagabend hat sich am Bahnhof Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar eine gewalttätige Auseinandersetzung ereignet, bei der ein 39-Jähriger verletzt wurde. Der Vorfall passierte nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr am Bahnsteig 2.

Er sei bei einem Streit mit drei unbekannten Personen verletzt worden, berichtet die Bundespolizei. Die vier Männer gerieten demnach in einen zunächst verbalen Streit, der kurz darauf handgreiflich wurde.

Die drei Unbekannten haben den Mann geschlagen und, danach flüchteten sie. Einsatzkräfte konnten die Angreifer trotz Fahndung nicht mehr finden. Weil der 39-Jährige sich während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv verhielt, erteilten die Beamten ihm schließlich einen Platzverweis. Auch bei der medizinischen Versorgung seiner ersten Erkenntnissen nach eleichten Verletzungen zeigte er sich unkooperativ und aggressiv.

Polizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie sucht nun Zeugen, die den Streit oder die Täter gesehen haben. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 07 11 / 55 04 91 02 0 entgegen.