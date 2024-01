Bahnhof in Nürtingen: 34-Jähriger wird aus Zug geworfen und geht Polizisten an

1 Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Tabea Guenzle

Am Samstag hat sich ein 34-jähriger Fahrgast in einem Zug so aggressiv verhalten, dass er am Bahnhof Nürtingen (Kreis Esslingen) aus dem Regionalzug verwiesen wurde. Dabei wehrte er sich jedoch gegen die Anweisung des Personals und später gegen die hinzugezogenen Polizisten, die er zudem bedroht und beleidigt haben soll.











Nachdem ein betrunkener Fahrgast in Nürtingen (Kreis Esslingen) wegen seines aggressiven Verhaltens aus einem Regionalzug verwiesen wurde, attackierte der 34-Jährige hinzugerufene Beamte der Bundespolizei. Wie ein Sprecher mitteilt, bedrohte und beleidigte der Mann die Polizisten.

Der Mann war am Samstag gegen 14.30 Uhr bereits während der Fahrt aufgefallen. Als ein Zugbegleiter in deshalb anwies, den Zug zu verlassen, weigerte der Mann sich und soll sich zudem aggressiv verhalten haben. Der Mitarbeiter alarmierte daraufhin die Polizei, die den 34-jährigen Passagier am Bahnhof Nürtingen in Empfang nahm. Die Polizisten brachten den Mann aus dem Zug, dabei wehrte er sich jedoch und kam laut Polizeisprecher mehrfach aggressiv auf die Beamten zu. Wegen seiner dann folgenden Drohungen und Beleidigungen wird nun gegen ihn ermittelt. Ein Alkoholtest ergab außerdem einen Wert von über 2,5 Promille.