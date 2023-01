Bahnhof in Ludwigsburg

1 Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 19-Jähriger wurde erst zum Stolpern gebracht und dann bedroht. Nun sucht die Polizei Zeugen.















Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 17.10 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße einen Vorfall zwischen einem 19-Jährigen und zwei noch unbekannten Männern beobachtet haben. Einer der beiden Unbekannten soll dem 19-Jährigen aus unbekannter Motivation heraus ein Bein gestellt haben, sodass dieser stürzte.

Der zweite Unbekannte lachte wohl darüber und der Gestürzte, der sich keine Verletzungen zugezogen hatte, stellte ihn deshalb zur Rede. Der zweite unbekannte Mann bedrohte den 19-Jährigen. Die Person, die dem jungen Mann das Bein stellte, soll etwa 30 Jahre alt sein, eine schwarze Jacke und eine Jeans getragen haben. Außerdem hatte er eine Papiertüte eines Lebensmitteleinzelhändlers mit. Der zweite Täter soll einen Bart getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 41 18 / 53 53 entgegen.