Bahnhof in Kirchheim

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 16-Jähriger wird am Mittwoch am Bahnhof in Kirchheim (Kreis Esslingen) von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Als er sich wehrt, sticht ihm der Täter mit dem Messer ins Bein und flieht.















Ein Jugendlicher ist laut Polizeiangaben von einem vermutlich gleichaltrigen Täter am Mittwochnachmittag am Kirchheimer Bahnhof überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Der 16-Jährige befand sich ersten Ermittlungen nach gegen 15.20 Uhr in der Bahnhofsunterführung.

Ein bislang unbekannter Täter soll auf den Jugendlichen zugekommen sein und ihn mit einem Messer bedroht und aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Da sich der 16-Jährige wehrte, stach ihm der Unbekannte mit dem Messer in das Bein.

Der Täter flüchtete in Richtung Ludwig-Uhland-Gymnasium und konnte trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen unerkannt entkommen. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Der Unbekannte ist etwa 16 bis 18 Jahre alt und war auffallend komplett weiß bekleidet. Zudem trug er eine weiße Basecap und hatte ein weißes Tuch, ein sogenanntes Bandana, um den Mund gewickelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/5010 um sachdienliche Hinweise.