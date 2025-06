Bahnhof in Kirchheim: 25-Jähriger nach Einbruchsversuch an Packstation und Lagerhaus geschnappt

25-Jähriger nach Einbruchsversuch an Packstation und Lagerhaus geschnappt

Bahnhof in Kirchheim

1 Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Die Polizei nachm am Donnerstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen 25-Jährigen fest, der versuchte, ein Fach einer Packstation zu öffnen und danach in ein Lagerhaus einbrach.











Ein 25-jähriger Mann hat am Donnerstagabend am Bahnhof in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Lagerhaus aufgebrochen. Zunächst hatte der Mann versucht, mit einem Wetzstab ein Fach einer Paketstation aufzuhebeln, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Demnach hatte ein Zeuge gegen 21 Uhr beobachtet, wie der Mann zunächst versuchte, mit einem Wetzstab ein Fach einer Paketstation aufzuhebeln. Anschließend knackte er das Schloss des Lagerhauses und stahl daraus zwei sogenannte Hemmschuhe.

Der Mann ließ diese dann auf dem Bahnsteig liegen und rannte in Richtung Güterbahnhof. Er überquerte dabei die Gleise, sodass ein Lokführer hupen musste. Eine Notbremsung war nach bisherigem Stand aber nicht nötig. Die Polizei nahm den 25-Jährigen am Bahnsteig fest und brachte ihn zur Wache. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls.