1 Wochenlang war der Aufzug am Bahnhof Esslingen-Zell außer Betrieb. Foto: oh

Seit mehreren Wochen ist der Aufzug am Bahnhof Zell außer Betrieb – für manch Anwohner eine Herausforderung. Nun tut sich etwas.











Für Bojan Muzek ist es eine Zumutung: Seit dem 21. Oktober ist der Aufzug am Bahnhof in Esslingen-Zell außer Betrieb gewesen. Für seinen 79-jährigen Vater und andere ältere Menschen sei es ohne Aufzug sehr schwierig, ins Zentrum Zell zu gelangen, um einzukaufen oder zum Bäcker zu gehen. Muzek kann nicht verstehen, warum es so lange dauert, den Fahrstuhl zu reparieren. Und der Aufzug in Zell ist nicht der einzige in Esslingen, der ausgefallen ist.

Der Vater von Bojan Muzek wohnt in der Eisenbahnstraße. Der kürzeste Weg zum Zentrum Zell, wo sich Geschäfte und ein Bäcker befinden, führe durch die Bahnunterführung, so Muzek. Normalerweise laufe sein Vater die Treppen von der Eisenbahnstraße in die Unterführung zu Fuß, nehme aber statt der deutlich längeren Treppe auf der anderen Seite der Unterführung den Aufzug hoch zum Bahnhofsvorplatz. Doch dieser ist wochenlang ausgefallen. Und ohne den Aufzug falle es seinem Vater schwer, sich zu versorgen. „In der Eisenbahnstraße wohnen sehr viele ältere Menschen, die dasselbe Problem haben“, sagt Muzek.

Es tut sich etwas beim defekten Aufzug in Esslingen-Zell

Auf seine Anfragen bei der Bahn und der Stadt Esslingen habe es zunächst nur unbefriedigende Antworten gegeben, berichtet Muzek. Man habe ihn vertröstet oder an andere verwiesen – und einen konkreten Termin für die Reparatur habe man ihm nicht genannt. Das sei äußerst armselig, findet Muzek. Inzwischen aber hat sich etwas getan. Auf eine Anfrage unserer Zeitung hat ein Sprecher der Deutschen Bahn angekündigt, dass der Aufzug voraussichtlich am 14. November wieder in Betrieb genommen werde. Die Technik sei bereits wieder instandgesetzt worden, nun müssten noch neue Glasscheiben eingebaut werden.

Grund für den defekten Aufzug sei eine eingeschlossene Person am 21. Oktober gewesen. Als diese befreit wurde, seien auch Glasscheiben und technische Komponenten beschädigt worden, teilt der Bahnsprecher mit. Die Glasscheiben würden im Lauf dieser Woche geliefert und eingebaut.

Der Platz vor dem Bahnhof Zell ist abgesperrt und kann daher derzeit nicht genutzt werden. Foto: oh

Dass der Platz vor dem Bahnhof abgesperrt ist, hat allerdings nichts mit dem Aufzug zu tun. Vielmehr seien dort eine Zeit lang immer wieder schrottreife Autos abgestellt worden, so eine Bahnsprecherin. Nachdem die Polizei die Autos entsorgt habe, sei der Platz abgesperrt worden. Man sei in intensiven Gesprächen, unter anderem mit der Stadt, über die künftige Bewirtschaftung der Fläche durch einen neuen Pächter. Spruchreif sei jedoch noch nichts.

Zwei weitere Aufzüge am Esslinger Bahnhof außer Betrieb

Unterdessen sind zwei weitere Aufzüge am Esslinger Bahnhof derzeit außer Betrieb. Die Deutsche Bahn erneuert an der Station die Aufzüge an Gleis 3/4 sowie Gleis 5/6. „Fahrgäste profitieren damit künftig von einem verlässlicheren Betrieb der Anlage“, teilt die Bahn mit. Insgesamt investierten Bahn und Bund rund 500 000 Euro in die Maßnahme. Die Arbeiten sind laut Deutscher Bahn am 27. Oktober gestartet und sollen im Februar 2026 abgeschlossen werden.

Die Bahn rät Fahrgästen des Metropolexpress, während der Bauarbeiten die S1 für die Fahrt zur nächsten barrierefreien Station zu nutzen. Mobilitätseingeschränkten Reisenden empfiehlt sie in solchen Fällen, sich spätestens einen Werktag vor der geplanten Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale zu melden. Sie helfe bei der Planung einer alternativen Route.