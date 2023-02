Bahnhof in Esslingen

1 Ein Kontrolleur wollte die Fahrkarte der Frau kontrollieren, als sie eine Schere zückt und ihn bedroht. (Symbolfoto) Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einer S-Bahn bei Esslingen bedroht eine 36-Jährige den Kontrolleur mit einer Schere. Auch als die Polizei eingreift, beruhigt sie sich nicht, sondern attackiert die Beamten.















Wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Erschleichen von Leistungen ermittelt die Polizei seit Mittwoch gegen eine 36-Jährige.

Die Frau fuhr laut Angaben eines Sprechers am Mittwochmorgen in einer S-Bahn der Linie S1 von Kirchheim in Richtung Esslingen. Als ein Fahrkartenkontrolleur der Deutschen Bahn ihr Ticket sehen wollte, bedrohte die Frau ihn mit einer Schere.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Beim Halt der Bahn in Esslingen konnten Beamte der Bundespolizei die Frau zu Boden bringen und festnehmen. Auch während der Polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier in Stuttgart hat die Frau die Beamten verbal und körperlich angegriffen und angespuckt. Nachdem die Einsatzkräfte sie erneut zu Boden gebracht und gefesselt hatten, wurde die Frau aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.