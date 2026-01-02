1 Die Polizei stellt den Verdächtigen in der S-Bahn. Foto: picture alliance/dpa

Fünf Männer schlagen in Böblingen auf einen 24-Jährigen ein. Einer bedroht zudem einen Mann mit einer Waffe. Die Polizei stellt einen Verdächtigen in der S-Bahn.











Ein 24- Jähriger soll am Mittwochabend am Böblinger Bahnhof gemeinsam mit vier weiteren Personen auf einen ebenfalls 24-Jährigen eingeschlagen haben. Einen weiteren Mann soll der Tatverdächtige mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben.

Die Tat soll sich laut Polizei gegen 21.40 Uhr zugetragen haben. Die Tatverdächtigen konnten zunächst flüchten, die Polizei traf vor Ort nur noch den Geschädigten an, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte und medizinisch versorgt wurde.

An einer Haltestelle in Stuttgart stellt die Polizei den Verdächtigen

Gegen 22.15 Uhr wurde der Bundespolizei jedoch eine Person gemeldet, die in einer S-Bahn in Stuttgart mutmaßlich eine Schusswaffe mitführt. An der Haltestelle Stuttgart-Schwabstraße trafen die Einsatzkräfte den flüchtigen 24-Jährigen schließlich an. Bei ihm wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.