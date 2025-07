Bahnhof in Böblingen: Exhibitionist entblößt sich vor jungen Mädchen

Bahnhof in Böblingen

1 Die Polizei brachte den 47-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil hat sich ein Mann zwei 16-jährigen Mädchen am Böblinger Bahnhof präsentiert. Er winkte ihnen sogar zu.











Link kopiert

Ein 47-jähriger Mann hat sich am Donnerstag am Böblinger Bahnhof vor zwei Mädchen entblößt.

Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden 16-Jährigen um 6 Uhr gerade eine Bäckerei am Bahnhof verlassen, als ihnen der Mann auffiel. Er habe auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden, seine Hose heruntergezogen und sein entblößtes Glied hervorgeholt. Als er bemerkte, dass die beiden jungen Frauen ihn ansahen, winkte er ihnen zu und schwenkte sein Geschlechtsteil hin und her, schreibt die Polizei.

Unsere Empfehlung für Sie Steinenbronn Exhibitionist spielt auf einer Wiese an sich herum Die Polizei sucht Zeugen für einen Zwischenfall mit einem Exhibitionisten in Steinenbronn. Der Mann soll sich auf einer Wiese liegend entblößt haben.

Die beiden 16-Jährigen gingen zügig davon und verständigten die Polizei, die den 47 Jahre alten Mann kurz darauf in der Bahnhofstraße antrafen. Er befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.