1 Der Altbacher Bahnhof besticht nicht durch seine Ästhetik. Vielmehr ist er ein funktionaler Haltepunkt. Foto: /Philipp Braitinger

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Bahnhof in Altbach kaum von anderen Haltepunkten. Doch es gibt eine Besonderheit: den Peoplemover. Das Aufzugssystem zieht auch Technikbegeisterte von weit her an.















Link kopiert

Altbach - Wer als Tourist nach New York reist, wird sich vielleicht auch die Grand-Central-Station ansehen. Im belgischen Antwerpen gibt es den Centraal-Bahnhof, der zu den schönsten seiner Art gehört. Und in Madrid begeistert der Bahnhof Atocha mit seiner berühmten Dachkonstruktion aus Gusseisen und Glas. In der Region Stuttgart ist der Bahnhof in Altbach einen Abstecher wert. Dort können Besucher ein Zeugnis schwäbischen Erfindergeistes bewundern.