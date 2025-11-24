Bahnhof Esslingen: Wie geht es mit den Bauarbeiten während des Weihnachtsmarktes weiter?

Wie geht es mit den Bauarbeiten während des Weihnachtsmarktes weiter?

1 Die S-Bahn-Linie 1 fährt bis Ende Dezember nicht in der normalen Taktung. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Bauarbeiten an zwei Steigen des Esslinger Bahnhofs und die Sanierung der S-Bahnstrecke der Linie 1. Wie ist der Stand und was bedeutet das für den Weihnachtsmarkt?











Es werden Hunderttausende Menschen nach Esslingen kommen – und am Bahnhof ist eine Baustelle. Der Grünenpolitiker Sebastian Schäfer und die Esslinger Stadtverwaltung haben in der Verengung der Unterführung eine potenzielle Gefahrenquelle erkannt und sich an die Deutsche Bahn (DB) gewandt – die hat prompt reagiert. Ein Problem wurde schnell behoben, aber zwei weitere müssen leider bestehen bleiben.

Schon am Dienstag beginnt der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. Über den Zeitraum bis zu dessen Ende am 22. Dezember werden etwa eine Millionen Besucher erwartet. Da die Parksituation innerorts dementsprechend angespannt sein dürfte – besonders an den Wochenenden – empfiehlt die Stadtverwaltung die Anreise mit der Bahn. Dort werden allerdings Sanierungen an den Fahrstühlen durchgeführt. Die Deutsche Bahn investiert 500 000 Euro in die Erneuerung der Lifte an den Bahnsteigen der Gleise 2/3 sowie 5/6.

Bahnhof Esslingen: Unterführung wieder frei

Laut DB sind die Arbeiten bereits am 27. Oktober gestartet und sollen bis ins Frühjahr 2026 andauern. Für die Bauarbeiten musste die Bahn nach eigenen Angaben aber eine Verengung in der Unterführung installieren. Diese sei für die Logistik der Baustelle notwendig.

Auch der Fahrstuhl am Bahnhof in Esslingen-Zell wurde erst kürzlich nach einem Schaden repariert – inzwischen ist er wieder funktionsfähig. Foto: oH

Hier erkannte aber das Bundestagsmitglied Sebastian Schäfer (Grüne) ein Problem: „Gerade in den Hauptzeiten für Pendlerinnen und Pendler, bei Sportereignissen oder Veranstaltungen in der Stadt besteht eine hohe Fußgängerfrequenz in der Unterführung und an den Engstellen kommt es zu ‚Personen-Staus‘, schreibt er in einem Brief an die Bahn. Er hatte die Befürchtung gehabt, dass es durch das erhöhte Besucheraufkommen während der Zeit des Weihnachtsmarkts unter Umständen durch die Engstellen zu gefährlichen Situationen kommen könnte.

Auch die Stadtverwaltung hat laut Sprecher Marcel Meier die Bahn auf diese Situation hingewiesen. Und siehe da, überpünktlich hat die Bahn die Verengung in dieser Woche bereits zurückgebaut. Die zuständige Bahntochter „DB InfraGO Personenbahnhöfe“ habe mit dem Hersteller der Aufzüge das Logistikkonzept zeitlich angepasst, teilt die DB mit. Dadurch könne die Verengung in der Unterführung bis Ende Dezember weitestgehend entfallen. Und das würde trotzdem nichts an der geplanten Fertigstellung der Fahrstühle ändern. „Die Deutsche Bahn hat schnell auf meine Anfrage reagiert“, teilt Schäfer mit. Jetzt werde ein reibungsloser und vor allem sicherer Fußgängerverkehr dort möglich sein.

Fehlende Barrierefreiheit am Bahnhof Esslingen

Es bleiben allerdings zwei Wermutstropfen: Der erste ist, dass die Aufzüge an den bereits genannten Bahnsteigen – 2/3 und 5/6 – für die Dauer des Weihnachtsmarkt nicht zur Verfügung stehen werden – sie sind also nicht barrierefrei erreichbar.

Die Bahn rät Fahrgästen des Metropolexpress, während der Bauarbeiten die S1 für die Fahrt zur nächsten barrierefreien Station zu nutzen. Mobilitätseingeschränkten Reisenden empfiehlt sie in solchen Fällen, sich spätestens einen Werktag vor der geplanten Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale zu melden (Telefon: 030 / 65 21 28 88), E-Mail: msz@deutschebahn.com). Sie helfe bei der Planung einer alternativen Route.

S-Bahnstrecke: Die S1 fährt nicht wie gewohnt

Das zweite Haar in der Suppe sind Instandhaltungsarbeiten der S-Bahnstrecke der Linie 1. Von Samstag, 29. November, ab 1.30 Uhr, bis Montag, 1. Dezember, 4 Uhr, werden laut Internetseite der Bahn die Züge der S1 zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Esslingen-Mettingen über Ferngleise umgeleitet, weswegen sie nur im Halbstundentakt fahren werden. Die S1-Züge in Richtung Kirchheim werden nicht an den Stationen Neckarpark und Obertürkheim halten. Die S1 in Richtung Herrenberg hält nicht an den Stationen Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark. Es gibt einen Schienenersatzverkehr. Weiter teilt die Bahn mit, dass die S1 bis 21. Dezember, 4 Uhr, nur halbstündlich verkehrt. Mehr Infos: www.deutschebahn.com