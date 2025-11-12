Hubschrauber über Esslingen - S-Bahn fährt wieder

1 Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Rettungseinsatz am Bahnhof Esslingen brachte den Zugverkehr am späten Mittwochnachmittag zum Stillstand. Auch die Linie S1 ist betroffen.











Bahnreisende im Fern- und Nahverkehr, die den Bahnhof Esslingen passieren, müssen am Mittwoch im Feierabendverkehr warten oder auf andere Verkehrsmittel umsteigen: Der Zugverkehr rund um Esslingen stand ab etwa 16.30 Uhr komplett still. Grund ist nach Angaben der Bundespolizei ein Rettungseinsatz. Gegen 18 Uhr konnten erste Züge den Bahnhof wieder anfahren.

Sowohl Regional- und Fernzüge als auch die Fahrzeuge der S-Bahn-Linie 1 wurden zunächst vor Esslingen gestoppt. Die S1 verkehre aktuell zwischen Herrenberg und Obertürkheim sowie zwischen Plochingen und Kirchheim, hieß es auf dem Profil der S-Bahn Stuttgart auf dem Kurznachrichtendienst X. Sie rief Fahrgäste auf, vor Fahrtantritt die Verbindung online zu prüfen und auf Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.

Hubschraubereinsatz nach Unfall im Gleisbereich der S-Bahn Stuttgart

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Stuttgart bestätigte, ist ein Unfall mit einer Person im Gleisbereich geschehen. Für die Rettungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber im Einsatz war, müsse der komplette Bahnhof gesperrt werden. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, konnte der Sprecher am späten Mittwochnachmittag noch nicht sagen. „Wir werden versuchen, sukzessive Gleise wieder freizugeben.“

Kurz vor 18 Uhr vermeldete die S-Bahn Stuttgart, dass der Bahnhof Esslingen wieder eingeschränkt befahrbar sei und die S1 wieder zwischen Herrenberg und Kirchheim verkehre. „Da Fern-/Regionalverkehr und S-Bahn über dieselben Gleise fahren, kommt es weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen.“