Bahnhof Esslingen: Personen im Gleis bremsen S-Bahn aus

1 Am Esslinger Bahnhof kam es am Montagabend zu Behinderungen. (Archivbild) Foto: Roberto Bulgrin

Weil sich am Montagabend im Bereich des Esslinger Bahnhofs offenbar Menschen auf den Gleisen bewegten, kam es auf der Linie S1 zu Abweichungen.











Am Abend mussten Fahrgäste am Bahnhof Esslingen im S-Bahn-Verkehr flexibel bleiben. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X, ehemals Twitter, mitteilt, befanden sich gegen 19 Uhr offenbar Personen im Gleisbereich, wodurch es zu Abweichungen kam.

Durch die entsprechenden Maßnahmen kam es zu Abweichungen auf der Linie S1. Die Fahrgäste wurde gebeten, sich über die Durchsagen am Bahnhof und online zur eigenen Fahr zu informieren. Nach etwa einer halben Stunde war der Vorfall offenbar geklärt, die S-Bahn gab auf dem Nachrichtendienst Entwarnung.