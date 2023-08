1 Nach dem Vorfall in der S1 in Richtung Kirchheim traf die Polizei beide beteiligten Männer am Bahnhof Esslingen an. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Am Dienstag soll ein 28-Jähriger einen anderen Mann in einer S-Bahn im Kreis Esslingen angegriffen haben, nachdem er offenbar über dessen Füße gestolpert war. Die Polizei traf beide am Bahnhof Esslingen an und ermittelt nun wegen Körperverletzung.















Am Dienstagnachmittag hat ein 28-Jähriger in einer S-Bahn der Linie S1 im Kreis Esslingen einen anderen Mann ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der zuständigen Bundespolizei stolperte er zuvor offenbar über die Füße des 66 Jahre alten Reisenden, die in den Gang der S-Bahn ragten.

Danach soll der Tatverdächtige den Reisenden unmittelbar angegriffen und mit der Faust geschlagen haben. Gegen 16 Uhr alarmierte Polizisten konnten den 28-Jährigen in der Bahn in Richtung Kirchheim am Esslinger Bahnhof antreffen und kontrollieren, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 66-Jährige wurde verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Er konnte seine Reise fortsetzen.