1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurz darauf festnehmen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Esslinger Bahnhof hat am Sonntagabend ein 24-Jähriger einem Gleichaltrigen im Streit auf den Kopf geschlagen und ihn so verletzt.















Am Esslinger Bahnhof ist am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei 24-Jährigen eskaliert. Wie die Polizei berichtet, sollen die zwei Männer gegen 19.45 Uhr verbal und körperlich aneinander geraten sein. In der Unterführung schlug einer der Männer schließlich mehrfach auf den Kopf des anderen ein und verletzte diesen.

Als die gerufenen Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie dort auch den Verletzten und ließen ihn zur Behandlung ins Krankenhaus bringen.

Der Tatverdächtige floh zunächst vom Bahnhof, konnte aber wenig später ermittelt werden, gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.