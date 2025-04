Bahnhof Esslingen: Fahrgäste in S1 von vier Unbekannten attackiert

Fahrgäste in S1 von vier Unbekannten attackiert

1 Die S1 war laut Polizei Richtung Kirchheim unterwegs. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/Arnulf Hettrich

Am Wochenende attackieren Unbekannte zwei Bahnreisende. Sie steigen am Bahnhof Esslingen aus – die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.











Vier bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim (Teck) nach Polizeiangaben zwei andere Bahnreisende verletzt. Aus bislang unbekannten Gründen sollen die beiden 24 und 27 Jahre alten Reisenden gegen 4.15 Uhr von den vier Unbekannten angegriffen und attackiert worden sein.

Die Geschädigten haben leichte Verletzungen erlitten

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Tatverdächtigen auf Höhe des Bahnhofs Esslingen auf die beiden Fahrgäste eingeschlagen haben, wodurch die beiden Geschädigten leichte Verletzungen im Bereich des Gesichts erlitten.

Anschließend flüchteten die vier mutmaßlichen Täter beim Halt der S1 in Esslingen aus dem Zug. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 0711/8703 50 entgegengenommen.