1 Der Vorfall ereignete sich am Altbacher Bahnhof. Foto: bra/Philipp Braitinger

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht auf Dienstag in Altbach (Kreis Esslingen) einen Einkaufswagen auf dem Bahngleis abstellte und so eine S-Bahn beschädigte.















Am Altbacher Bahnhof hat ein Unbekannter eine S-Bahn beschädigt, indem er einen Einkaufswagen auf den Gleisen abgestellt hat. Wie die Bundespolizei berichtet, hat die einfahrende Bahn den Wagen erfasst und zerstört. Auch am Zug und an der Gleisanlage entstand ein leichter Schaden. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat der Täter den Wagen auf den Gleisen platziert und sich dann in unbekannte Richtung entfernt. Die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr laufen.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 23.30 Uhr. Reisende die in der S-Bahn der Linie S1 unterwegs waren, wurden nicht verletzt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass aufgelegte Hindernisse dazu führen können, das der Zug entgleist. Zudem gefährden Täter sich durch möglicherweise umherfliegende Teile massiv selbst, ebenso wie am Bahnhof wartende Personen, so der Hinweis.