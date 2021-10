1 Das Gebäude an sich hat alles, was so ein Bahnhofsbau haben muss. Aber der Haupteingang erfüllt seine ursprüngliche Funktion nicht. Foto: Johannes M. Fischer Foto:

Der Bahnhof in Esslingen ist nicht der schönste im ganzen Land, aber er ist eigenartig. Und er hat was, was die Schönen weniger haben: Er hat Luft nach oben. Ein Bahnhofsporträt.















Esslingen - Drei kleine und ein großer: Das ist die Esslinger Bahnhofslandschaft. Die kleinen sind für Ziele in der Region da. Am Hauptbahnhof aber geht es hinaus in alle Welt. Allerdings heißt er nicht Hauptbahnhof, sondern nur Bahnhof, und vielleicht steckt in dieser Bescheidenheit auch ein Stück Selbsterkenntnis. Denn der Bahnhof in Esslingen am Rande der Altstadt steht im wahrsten Sinne des Wortes neben sich.