Bahnflächen in Stuttgart: Macht Schwarz-Rot den Weg fürs Rosensteinviertel frei?

Stuttgarter Polizei sucht Zeugen Senior stürzt in Stadtbahn und stirbt Tage später in Klinik

Am Freitag stürzt ein 78-Jähriger in einer Stadtbahn. Dabei wird er schwer verletzt. Tage später stirbt der Mann in einer Klinik. Die Polizei sucht nun Zeugen, vor allem zwei Helfer.