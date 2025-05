Bahnfahrt zum Pokalfinale: Wie es zur Irrfahrt der VfB-Fans mit dem ICE kam

1 VfB-Fans machten bei ihrer Anreise mit der Bahn zum Pokalfinale in Berlin eine besondere Erfahrung. Foto: Tom Weller/dpa, Imago/Arnulf Hettrich

Fans des VfB Stuttgart erlebten auf dem Weg zum Pokalfinale in Berlin eine Irrfahrt mit dem ICE. Was genau geschah und wie die Bahn reagierte.











Eine knappe halbe Woche später ist der Bahnsprecher immer noch hörbar zerknirscht. „Wir können nur um Entschuldigung bitten“, sagt er. Auf Anfrage hat er die Schilderung einer kuriosen Bahnpanne bestätigt, die Anhänger des VfB Stuttgart bei ihrer Anreise zum DFB-Pokalfinale in Berlin erlebt haben.

VfB-Fans erleben kuriose Irrfahrt mit ICE nach Berlin

Der ICE 698, der Stuttgart allabendlich um kurz nach Mitternacht verlässt, um nach Berlin zu fahren, hat in der Nacht auf Freitag vergangener Woche eine unfreiwillige Ehrenrunde in Sachsen-Anhalt und Sachsen gedreht. „Der Zug wurde in Halle fehlgeleitet“, sagt der Bahnsprecher am Montag. Eine Weiche sei falsch gestellt gewesen. Zuvor hatten bereits VfB-Fans unserer Redaktion von der nächtlichen Irrfahrt berichtet.

Die normale Route des Zugs führt von Halle nordostwärts nach Bitterfeld. Doch ICE 698, den in der Nacht auf Freitag zahlreiche VfB-Fans zur Anreise nach Berlin nutzten, fuhr von Halle in Richtung der sächsischen Stadt Delitzsch, wo er dann südwärts schwenkte.

Immerhin: Das Informationssystem an Bord des ICE behielt den Überblick. Foto: privat

Dem Lokführer sei die Malaise aufgefallen. Aber erst im Örtchen Rackwitz an der Strecke Richtung Leipzig konnte er die Irrfahrt beenden. „Der Lokführer ist ans andere Ende des Zuges gegangen und dann wieder Richtung Bitterfeld gefahren“, erklärt der Bahnsprecher.

Verspätung für VfB-Fans: ICE erreicht Berlin mit Umweg

Schlussendlich habe der Zug durch den Umweg rund eine halbe Stunde Verspätung eingesammelt. Planmäßige Ankunft in Berlin wäre eigentlich um 7.55 Uhr gewesen.

Die Deutsche Bahn – oder zumindest die Mitarbeiter, die für den Auftritt des Staatskonzerns in den sozialen Medien verantwortlich sind, hatten regen Anteil am Pokalfinale genommen. Am Samstag posteten sie auf Instagram nicht ganz ernst gemeinte Anreise-Tipps für die Fans aus Bielefeld und Stuttgart. Den Ostwestfalen rieten sie zur Nutzung des direkten ICE bis Berlin-Spandau, den Schwaben hingegen lediglich eine S-Bahnverbindung ab Prenzlauer Allee. Der dortige Kiez steht im Verdacht, übermäßig von Menschen aus dem Südwesten bevölkert zu sein.