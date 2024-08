Bahnanlagen: Brand in Kabelschacht - Bahnverkehr beeinträchtigt

Brand in Kabelschacht - Bahnverkehr beeinträchtigt

1 Der Halt Berlin-Spandau entfällt. Foto: Felix Hörhager/dpa

In einem Kabelschacht der Bahnanlagen in Berlin hat es gebrannt. Betroffen sind der Nah- und Fernverkehr.











Link kopiert

Berlin - Bei der Bahn kommt es wegen eines Brands in einem Kabelschacht in Berlin-Moabit zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Spandau, wie die Bahn mitteilte. Der Halt in Berlin-Spandau entfällt demnach. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Berlin-Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Auch im Regionalverkehr werden Züge umgeleitet, sind verspätet oder Haltestellen werden nicht bedient. Die S-Bahn-Linie S41/S42 zwischen Westend und Beusselstraße ist unterbrochen.

Infolge des Brands könnten mehrere Signale und Weichen nicht bedient werden, die Ursache werde untersucht. Der Zugverkehr bleibe bis mindestens zum Nachmittag einschränkt, hieß es in einer ersten Einschätzung der Bahn.